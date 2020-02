Haribo klagt gegen Alkohol-Gummibärchen

Gefährlich können die Süssigkeiten von Ositos & Co sein: Der Konsum von acht Alkohol-Gummibären kommt dem Konsum eines Glas Weins gleich, denn die Bärchen enthalten 15 Prozent Alkohol. Dazu schmecken die Süssigkeiten nach guten Cocktails wie Rum-Ananas, Gin-Erdbeere, Wodka-Orange, Whisky-Cola und Tequila-Zitrone.

Wie gut, das auch klingen mag: Die Kombination Gummibär-Alkohol gefällt Haribo gar nicht. Dias Aussehen der Bären ist zu den Haribo-Bären fast identisch. Das Unternehmen lege «grossen Wert darauf, in keinerlei Hinsicht mit alkoholischen Fruchtgummibärchen von Ositos & Co assoziiert zu werden», sagt der Mediensprecher zu der Zeitung.

Nun hat Haribo ein rechtliches Verfahren gegen das spanische Unternehmen Ositos & Co eingeleitet. Der Gründer der Alkohol-Bären, Ander Méndez, sei aus allen Wolken gefallen, als er den Brief der Haribo-Anwälte erhielt. Haribo fordert ihn auf, die Produktion und den Verkauf sofort zu stoppen. Doch Méndez will den Vertrieb, trotz Angst vor dem Riesen, fortsetzten.

