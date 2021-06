Sie beschnuppern sich, kämpfen ein wenig und nehmen sogar zusammen ein Bad: Der Bär Meimo und die Zirkusbärin Jambolina konnten sich heute zum ersten Mal direkt begegnen. Wie die Videos des Bärenlandes Arosa auf Instagram zeigen, scheint das erste Date geglückt zu sein: Auch wenn Jambolina anfangs dem Bären ausweicht, wird das Interesse der beiden geweckt.

Die ehemalige Zirkusbärin Jambolina habe sich mittlerweile an die Aussenanlagen im Bärenland Arosa gewöhnt, deshalb sei das Treffen mit Meimo der nächste Schritt gewesen. «Meimo zeigte schon vorher reges Interesse an Jambolina – und umgekehrt. Jambolina scheint attraktiv zu duften», schrieb das Bärenland vor dem heutigen Treffen auf Instagram. Seit Dezember ist die Zirkusbärin in Arosa.

(rhy)