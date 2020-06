Hier wird ein Krokodilbaby aus dem Ei geschält

In Lausanne ist am Donnerstagmorgen ein westafrikanisches Wüstenkrokodil aus dem Ei geschlüpft. Das kleine Krokodil, ein Männchen, soll nach seiner Aufzucht im Aquatis-Vivarium in Lausanne, in Marokko ausgewildert werden. In den nächsten Tagen sollen auch die beiden anderen Jungtiere aus ihren Eiern schlüpfen.

Westafrikanische Krokodile waren bei den alten Ägyptern heilig. Auch heute noch hört man vereinzelt den Namen «heilige Krokodile». In der Natur ist die Art gefährdet. Zucht- und Auswilderungsprogramme sollen helfen, die Population zu vergrössern. (sda)