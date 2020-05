In den 1980er- und 1990er-Jahren kam man an ihr nicht vorbei: Naomi Campbell. Kaum eine Modeschau, kaum ein Plakat und kaum ein Ranking, in dem sie nicht vorkam. Heute Freitag feiert Campbell ihren 50. Geburtstag. Noch immer steht sie auf dem Laufsteg, sie hat eine eigene Parfümlinie und ist in verschiedenen Fernsehserien zu sehen.

Campbell gehört definitiv in die Kategorie der Supermodels. Zusammen mit Kate Moss, Elle Macpherson, Cindy Crawford und vielen mehr prägte sie die 1990er-Jahre, als die Models wie Stars gefeiert wurden. Legendär ist natürlich ihr Zitat: «Ich verdiene eine Menge Geld und ich bin jeden einzelnen Cent wert.»

Ganz ähnlich äusserte sich auch ihre Weggefährtin Linda Evangelista: «Für weniger als 10'000 Dollar am Tag stehe ich gar nicht erst auf.»

Uns würde jetzt interessieren, wer denn nun DAS Supermodel unter den Supermodels war. Alle Models kannst du nochmals in unserer Galerie bestaunen. Und hier kannst du für deine Favoritin voten: