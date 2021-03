Ich habe mich unter einem Pseudonym in einem dieser Foren registriert und lese: «Naja, realistisch gesehen, werden deine Chancen deutlich geringer, wenn du versuchst, beide zu gamen. Wenn du den yolo move machen willst, dann kannst du ja auf einen Dreier gehen. Am meisten Sinn ergibt es aber wohl, die einzeln zu treffen, da hättest du die grössten Chancen auf Sex», schreibt ein unter Marquard bekannter User, der als «Erleuchterter» gilt.

«Schaue nur auf die äusserlichen Aspekte»

Es gibt verschiedene Auszeichnungen und Ausdrücke in diesem Forum. Den Rang «Erleuchteter» erhält ein User wohl, wenn er ein grosses Ansehen in der Community geniesst. In den Foren werden sehr viele Abkürzungen gebraucht – um nur eine zu nennen: HB. Das steht für Hot Babes. Dafür gibt es sogar eine eigene Skala – User sollen Frauen in dieser Skala beurteilen von HB0 bis HB10. Wobei HB0 bedeutet «unerreichbares Maximum an abstossenden körperlichen Gegebenheiten» und HB10 «unerreichbares Ideal».

In den FAQ – die übrigens für jeden Neuling Grundlagenstoff sind – stehen noch ein paar Worte zur Anwendung der Punkteskala: «Bei einer zufälligen Bekanntschaft gibt es keine Notwendigkeit, Einzelheiten herauszusuchen. Es reicht, zu beurteilen, ob du bereit bist, diese Frau zu vögeln.» Und weiter würden viele Pick-uper den Filter bei 5 von 10 Punkten ansteuern: «Alles, was darunter ist, ist negativ und höchstens zur Übung oder zum Aufwärmen. Bewertet die Frauen ehrlich und schaut erstmal nur auf äusserliche Aspekte.»

«Du sollst sie in die unangenehme Situation bringen, dass ihr langweilig ist»

Es gibt ein ganzes Verzeichnis mit Abkürzungen. AFC steht beispielsweise für Average Frustrated Chump – damit wird ein «nice guy» bezeichnet – ein Mann, der nach dem Männerbild der Foren-Administratoren keine Pick-Up-Skills hat, «viel zu nett ist» und bei Frauen oft in der «Friendzone» landet, dafür steht übrigens die Bezeichnung LJBF «Let's just be friends».

Sehr oft fällt in den Forenbeiträgen die Bezeichnung LMR: «Last Minute Resistance». Wie die meisten Autoren einheitlich befinden, kommt es bei Frauen immer wieder vor, dass sie aus Mangel an Vertrauen oder weil sie nicht genug «heiss» sind, keinen Sex wollen. Die Aufgabe des Mannes sei es in diesem Moment, die Frau mit Tricks zum Sex zu bringen. Eine Variante sei beispielsweise der «Freeze Out» – «Wenn du einen LMR hast, musst du einen Freeze Out machen. Du bist nicht sauer, du sagst ‹es ist okey›, machst das Licht an (checkst deine Emails usw.). Du sollst sie in die unangenehme Situation bringen, dass ihr langweilig ist und sie sich unwohl fühlt, so dass sie wieder etwas Angenehmeres spüren möchte.»

Gespräch mit Administrator

Ich unterhalte mich mit einem Administrator, frage ihn, ob Frauen sich seiner Meinung nach unterordnen müssen?