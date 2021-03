Zahlreiche Falten zieren inzwischen die Gesichter der einst «jungen Ärzte» in Seattle. Während Stars wie Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Sandra Oh (Cristina Yang) und Eric Dane (Mark Sloan) längst aus der Ärzteserie ausgestiegen sind, verkörpert Ellen Pompeo (Meredith Grey) seit nunmehr 16 Jahren die Hauptfigur von «Grey's Anatomy».

Beim Sender ABC wird «Grey's» auch nach all den Jahren noch als erfolgreichste Dramaserie gehandelt. Staffel für Staffel fiebern Fans mit, wie die Ärztinnen und Ärzte scheinbar unmögliche Operationen bewältigen, sich ineinander verlieben und mit Katastrophen wie Bränden und Flugzeugunglücken umgehen.

Wiedersehen mit Derek und George

In den USA läuft derzeit die 17. Staffel. Meredith Grey und Co. kämpfen darin zeitgemäss mit der Corona-Pandemie. Spoiler-Alarm: In einem Fiebertraum sieht Meredith sogar ihre grosse Liebe Derek und ihren besten Freund George O'Malley wieder. Ist danach alles vorbei? Stirbt die begnadete Ärztin an den Folgen von Corona?