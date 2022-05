Jedimeister Obi-Wan Kenobi kehrt zurück

Für viele Fans der Star-Wars-Filme geht diesen Freitag ein langgehegter Traum in Erfüllung: Ewan McGregor kehrt als Jedimeister Obi-Wan Kenobi auf den Bildschirm zurück. Die Serie startet am 27. Mai auf Disney+ und wird aus sechs Episoden bestehen. Die ersten beiden werden am Freitag verfügbar sein. Danach gibt es jeweils am Mittwoch eine neue Folge.