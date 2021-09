Jennifer Lawrence erwartet ihr erstes Kind

Für die 31-Jährige und ihren Ehemann, den Kunsthändler Cooke Maroney (37) ist es das erste gemeinsame Kind. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigt die Schwangerschaft gegenüber dem US-Magazin People.

2019 heiratete das Paar in einer privaten Zeremonie in Kalifornien nach acht Monaten Verlobung. Kennengelernt haben sie sich 2018. «Er ist einfach der beste Mensch, den ich in meinem Leben je getroffen habe», sagte die Schauspielerin im Juni 2019 gegenüber «Entertainment Tonight».

Jennifer Lawrence wurde mit ihrer Rolle der Katniss Everdeen in der Hunger-Games-Reihe weltberühmt.

(red.)