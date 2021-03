«Keine Zurückhaltung mehr» – Lassen Meghan und Harry die Bombe platzen?

Kurz vor der Ausstrahlung des TV-Interviews gehen die Wogen hoch: Nicht zuletzt, weil CBS-Interview-Clips mit Talkmaster-Queen Oprah Winfrey erschienen sind. Schon der erste hatte die Royals und ihre Fans in helle Aufregung versetzt. Prinz Harry (36) sagte: «Ich hatte immer Angst, dass sich die Geschichte wiederholt.» Kurz danach hatte die Londoner «Times» in einem Bericht Meghan Markle Mobbing gegenüber ihren Angestellten im Königshaus vorgeworfen.

Nun, wir freuen uns darauf, zu hören, warum Harry und Meghan tatsächlich aus der «Firma» ausgestiegen und nach Los Angeles gezogen sind, falls dann tatsächlich etwas Neues, Erhellendes oder gar Schockierendes enthüllt wird.

Das CBS-Interview wird am Sonntagabend zur Primetime ausgestrahlt, RTL zeigt es am Montag ab 15 Uhr in voller Länge. Auf SRF wird die Sendung erst eine Woche später, am 13. März um 22.15 Uhr, ausgestrahlt.

(agm)