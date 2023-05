Die Drehbuchautorinnen und -autoren in den USA haben am Dienstag nach gescheiterten Lohnverhandlungen mit den Filmstudios und Streaminganbietern ihre Arbeit niedergelegt . Davon betroffen sind zahlreiche Filmprojekte und TV-Shows. Es ist der dritte grosse Autorenstreik in der Geschichte Hollywoods. Erstmals gestreikt wurde 1988, das letzte Mal 2007. Diese Streiks haben die Unterhaltungsindustrie nachhaltig verändert – und die Welt, wie wir sie kennen.

Aber beginnen wir am Anfang: 1988 legten die Autorinnen und Autoren das erste Mal ihre Arbeit nieder. Damals gab es drei grosse TV-Player in den Staaten: ABC, CBS und NBC. Der Sender Fox steckte noch in den Kinderschuhen. Aufgrund des Streiks konnten keine neuen Folgen der beliebten Shows gedreht werden, weil die Drehbücher dafür fehlten. Das hatte zur Folge, dass die Sender Wiederholungen zeigen mussten. Eine Sendung ohne Drehbuch, ohne Moderator und ohne Studiosequenzen war damals undenkbar – zumindest bis dahin. Denn der Streik kann als Geburtsstunde des heute allgegenwärtigen Reality-TVs angesehen werden.

Der Erfolg von Reality-TV wuchs in den kommenden Jahren immer weiter. Und zwar so stark, dass die Autorinnen und Autoren 2007 erneut streikten. Der Grund: Ihrer Ansicht nach ist das Produzieren solcher Sendungen ebenfalls «Schreiben», denn aus dem Rohmaterial müsse ja eine Geschichte erstellt werden.

Verzerrung der echten Welt

Die Autorenstreiks hatten also grosse Auswirkungen auf die Medienlandschaft und einzelne Personen – doch nicht nur das. Sie veränderten auch die Gesellschaft. Doch wie? Grosse Schuld daran hat das durch den ersten Streik grossgewordene Reality-TV.

Nehmen wir als Beispiel die Sendung «Cops». Die Show prägte in Amerika die Wahrnehmung von Kriminalität und Polizeiarbeit und förderte negative Stereotypen. So wurden vor allem afroamerikanische Männer mit Gewaltverbrechen in Verbindung gebracht. Zudem wurden die Folgen meist in armen Nachbarschaften gefilmt, wo hauptsächlich Minderheiten leben. Auch zeigte die Sendung ein falsches Bild der Effizienz der Polizei. Misserfolge bei Ermittlungen? Fehlanzeige!

Doch die Reality-Shows veränderten sich mit der Zeit. Die Verschmelzung von Fakt und Fiktion in den Formaten wurde mit der Zeit immer grösser, die Formate immer zahlreicher. Mittlerweile sind auch zig Skandale ans Licht gekommen. Allerdings kommt nun die Krux der halbkonstruierten «Realität»: So berief sich beispielsweise Donald Trump darauf, dass die Äusserungen während «The Apprentice» nicht von der Privatperson Donald Trump getätigt wurden, sondern von der Figur Donald Trump. Auch Hulk Hogan machte dieses Argument in seinem Sex-Video-Prozess geltend.

Was der jetzige Streik für Auswirkungen auf unser Leben haben wird, wird sich zeigen. Vielleicht gar keine, vielleicht grosse. Fakt ist aber: Die bisherigen haben zu grossem Wandel in Politik, Popkultur und der Medienlandschaft geführt. Wieso also nicht auch dieser?