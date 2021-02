50 Jahre lang stand Urs Kliby mit seiner Handpuppe auf der Bühne und brachte die Schweiz zum Lachen. Nach ihrem Durchbruch in den 70er Jahren traten sie in TV-Shows auf, nahmen Tonträger auf und standen unzählige Male auf der Bühne. In der TVO Sendung «Im Zug mit...» erzählt Urs Kliby, wie es ihm und seiner Handpuppe Caroline seit der Pensionierung geht und warum er auch im Ton-Studio immer seine Karoline dabei hat.

