"The Voice"-Gewinner Remo Forrer schreibt ein Musical

"The Voice"-Gewinner Remo knackt die Millionengrenze auf Youtube

«Ihr werdet noch viel von mir hören», sagte Remo Forrer nach dem Finale bei The Voice of Switzerland, Der Toggenburger konnte sich bei der Castingshow durchsetzen. Ein gutes Jahr später fragen wir ihn, ob er sich damals selbst überschätzt hat, oder ob es doch eher um eine gesunde Portion Selbstbewusstsein gehandelt hat. Ohne eine Sekunde zu zögern, antwortet er direkt: «Nein mit Grössenwahn hat das nichts zu tun. Bei der Musik motivieren mich andere Aspekte als die blosse Reichweite.» Nach wie vor würde er es auch geniessen auf Hochzeiten und familiären Anlässen aufzutreten: «Egal ob 20 Leute im Publikum sind oder 10'000, beides hat seinen Reiz.»

Für den Sportartikelverkäufer war die Zeit nach dem Sieg nicht einfach: «Ich war enorm motiviert und wollte unbedingt den Hype mitnehmen.» Es kam aber anders. Durch den Lockdown war der Hemberger dazu verdonnert Zuhause zu bleiben. Rückblickend sei dies enorm schade, aber er habe nie angefangen zu hadern: «Es hat mich angespornt und mir beim Schreiben von «Let Go» geholfen.» Schliesslich erzählt Forrer in der neuen Single von der Ambivalenz des Loslassens: «Kopf hoch und weiter geht es, soll die Aussage des Songs sein.»

«Plötzlich hat die Scheibe geklirrt»

Auf Social Media ist der Toggenburger sehr aktiv. Sei es auf Instagram oder Tiktok, er versucht seine Fans an seinem Leben teilhaben zu lassen. Dabei teilt er authentisch die Höhen und die Tiefen. Am Tag vor unserem Treffen verbreitet er ein Video, wo ihm beim Einparken ein Missgeschick passiert ist.

Darauf angesprochen beginnt er zu lachen und erzählt uns die gesamte Geschichte (zu finden im Video): «Plötzlich hat die Scheibe geklirrt und ein ganzer Ast war im Kofferraum.» Inzwischen ist das Problem gelöst: via Instagram findet er eine Garage, die ihm die Scheibe ersetzt: «Zum Glück, denn mit dem Bus fahre ich am Wochenende in die Ferien.»