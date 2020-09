007-Trailer: Daniel Craig in seinem letzten Bond-Film

Bond-Fans müssen sich gedulden. Der 25. James-Bond-Film lässt wegen Corona länger auf sich warten. Die Premiere von «Keine Zeit zu sterben» (Originaltitel: «No Time To Die») wurde wegen der Pandemie bereits drei Mal verschoben und soll nun am 12. November in Schweizer Kinos kommen. Ein zweiter Trailer, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, erhöht die Spannung auf den Kinostart nochmals.