Für gewisse Schallplatten zahlen Sammler unglaubliche Summen. So zum Beispiel für «The Black Album» von Prince von 1987. Ein Album, das Prince vernichten liess, bevor es in den Handel gelangte. Die wenigen Exemplare, die gerettet wurden, sind absolute Sammlerstücke.

Auf der grössten Musikverkaufsbörse Discogs war diese Scheibe denn auch lange die teuerste, die jemals verkauft worden ist. 27'500 Dollar (24'800 Franken) zahlte jemand dafür. Doch dieser Rekord wurde jetzt gebrochen.

Unglaubliche 41'000 Dollar (37'000 Franken) blätterte ein Sammler für eine Vinyl-Scheibe hin. Die Single: «Choose Your Weapon» von Scaramanga Silk. Kennst du nicht? Kein Wunder. Der Typ aus London hat im Durchschnitt pro Monat gerade mal sieben Plays auf Spotify. Scaramanga Silk kennt also wohl nebst seinen Freunden und seiner Familie niemand.

«Wenigstens jemandem bedeutet der Song sehr viel»

Die Single «Choose Your Weapon» hat Scaramanga Silk in Eigenregie 2008 mit einer Auflage von 20 Stück veröffentlicht. Angepriesen wurde es auf Discogs als «Mega seltenes Sammlerstück. Nie gespielt, ausgezeichneter Zustand. Nummer 02/20. Beinhaltet die signierte Platte und signierter Kunstdruck (plus CD)». Das war für einen anonymen Käufer Anreiz genug, 41'095 Dollar zu bezahlen.

Sowohl der Künstler als auch Discogs können sich den hohen Preis nicht erklären. Von Discogs kontaktiert, sagt Scaramanga Silk: «Es ist schwierig, zu verstehen, wieso dieser Track für so viel Geld verkauft wird, ich glaube nicht, dass überhaupt irgendein Album so viel wert ist.» Weiter meint der Künstler, dass «die Person, die die Single gekauft hat, offenbar eine spezielle Beziehung zum Werk haben muss. Das heisst, dass ‹Choose Your Weapon› wenigstens jemandem sehr viel bedeutet».

Song über Waffengewalt und die Medien

Der Song auf der Scheibe kann derzeit nirgends gestreamt werden. Scaramanga Silk bezeichnet ihn als «eine Kombination von Breakbeat, Electro und UK Rave». Als Inspiration nennt er Prodigy, Drexciya, DJ Hell und Dopplereffekt. Der Song sei seine Antwort auf die damalige Berichterstattung rund um Messer- und Pistolengewalt in England gewesen. «Damals ging es den Medien nur um Schuldzuweisungen und nie um Lösungen», sagt Scaramanga Silk gegenüber Discogs.

Seit «Choose Your Weapon» hat Scaramanga Silk nur ein Album veröffentlicht: «Designer Scribble» im Jahr 2016. Hier kannst du es dir auf Spotify anhören.