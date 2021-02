Früher war alles besser. Bei «Wetten, dass..?» stimmte das nur teilweise. Aber es war mindestens länger als erwartet. Ich war bei der Premiere 1981 am Fernseher dabei.

Ich war neun Jahre alt, als zum ersten Mal «Wetten, dass..?» am 14. Februar 1981 über die Bildschirme flimmerte. Die ganze Familie war dabei. Nach jäten im Schrebergarten und dem anschliessenden Nachtessen gab es zu Hause die grosse TV-Show. Eine Sendung mit Wetten, die fast schon unglaublich schienen. Da behauptete ein Bodybuilder, er könne eine Wärmeflasche durch Aufblasen zum Platzen bringen (er schaffte es) und eine 16-Jährige wollte vom Ein-Meter-Brett springen, ohne dabei mit dem Kopf unterzutauchen.

Sie schaffte es auch. Angeblich. Gesehen hat man nichts. Aber das Fernsehen wird schon recht haben. Minutenlange Pannen prägten die erste Sendung Die Sendung wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Eurovision ausgestrahlt. Und es gab sogar eine Liveschaltung vom Sendestandort Düsseldorf ins schweizerische Zug! Obwohl es 1981 schon grausam schwierig war, überhaupt ein Telefonat ins Live-Fernsehen zu bringen. Moderator Frank Elstner bemühte sich minutenlang, den Zuschauer via Telefon in die Sendung zu bringen. Dabei bat er auch die prominenten Gäste um Rat.

Wenn der Samstagabend länger geht als erwartet Die Sendung war ein Traum. Nicht nur durften wir nach 20 Uhr endlich Fernsehen schauen, sondern auch so lange bis die Live-Sendung fertig war. Und bei «Wetten, dass..?» konnte das länger gehen als erwartet. Weil: Schon in der ersten Sendung überzog Moderator Frank Elstner um 43 Minuten. Obwohl er eigentlich dachte, er überzieht nur 25 Minuten. Was schon ein leichtes erstauntes Raunen im Publikum auslöste.

Die Titelmelodie kam von Pepe Lienhard Erstaunlich, dass gut einen Monat danach schon eine zweite Show lief. Die übrigens technisch um einiges besser war als die erste. Und hier wurde auch verraten, von wem die «Wetten, dass.. ?»-Titelmelodie kam. Die Pepe Lienhard Band steckte dahinter, die das Stück auch gleich live spielte. Angesagt von der 19-jährigen Eiskunstläuferin Denise Biellmann.

