Den Rekord für die kürzeste Bar geht nach Graubünden ins Münstertal. In Santa Maria macht die Bar " The Smallest Whisky Bar on Earth " ihrem Namen alle Ehre. Die Grundfläche misst gerade mal 8,53 Quadratmeter.

Gerade mal 208 Tage, also knapp 7 Monate, trennen die Geschwister Joseph Robert und Annie Jessica Joyce. Sie kamen am 3. September 1999 und am 30. März 2000 in Neuseeland zur Welt. Mutter Jayne Bleackley ist damit Rekordhalterin für einen, bestimmt hart verdienten, Rekord.

Das kürzeste Ehepaar