77 Bombay Street gehen wieder auf Tour

«Juhuuuuuu, es gibt news» – mit diesem Post kündigen 77 Bombay Street ihre Frühlingstour an. Ab Februar ist die Bündner Band wieder in der Schweiz unterwegs. Dabei machen die Musiker Halt in Basel, Zürich, Bern, Glarus, Chur, Luzern, Arbon, Lausanne und Lugano. Den Anfang machen sie im «Moods» in Zürich.