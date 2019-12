Daniel Craig will als James Bond aufhören

«Stay in your lane», sagt Agentin Nomi (Lashana Lynch) zu Bond. Damit ist auch gleich klar, wie die Zukunft von James Bond aussieht. Die Frau, die seine 007-Nummer übernimmt, weist ihn zurecht. Die Zeiten ändern sich.

Den «guten, alten Bond», ein letztes Mal von Daniel Craig gespielt, gibt es natürlich trotzdem noch. So schwingt er sich über ein Viadukt, fliegt mit einem Motorrad durch die Luft, knallt Bösewichte am Laufmeter ab – mit Maschinengewehren, die in den Frontlichtern seines Aston Martins verbaut sind.