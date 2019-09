Wie bringt man Cardi B am besten in Stimmung? In einem neuen Video verrät die US-Rapperin, worauf sie wirklich steht. Und es ist ganz einfach.

Cardi B (26) nimmt kein Blatt vor den Mund. Weder in ihren Texten noch in einem neuen Video, in dem sie erklärt, worauf es ihr beim Sex ankommt. © Keystone © Keystone © Keystone 1 / 8 «Die beste Art, Sex zu haben, ist mit dem Fernseher an», sagt sie. Dann sei die Atmosphäre wie in einem Club. Cardi B: «Wenn alle Lichter an sind, sehe ich plötzlich einen Pickel im Gesicht des Mannes. Dann kann ich nicht kommen. Dann will ich den Pickel ausdrücken.» Dunkelheit sei ebenfalls keine Option: «Ich habe Angst im Dunkeln. Ich fürchte mich vor Monstern.» So, jetzt wissen wir das auch.