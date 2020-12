«Stell dir vor, Weihnachten wäre für wirklich alle...»: In der Penny-Werbung geht es um Nächstenliebe. Im animierten Clip stösst ein Junge mit seinen Spiel-Ideen immer wieder auf Unverständnis von erwachsenen Mitmenschen. «Stell dir vor, das würde jeder machen», sagen sie ihm. Am Ende der Werbung schenkt er einem Obdachlosen Schokolade und sagt zu seiner Mutter: «Stell dir vor, das würde jeder machen.»

Mit den Weihnachtswerbungen starten die Unternehmen meistens schon Ende November, um so die Kunden für ihr Produkt oder ihr Geschäft zu begeistern. Ob sie uns damit ins Geschäft locken, ist zwar nicht ganz klar – aber rührend sind die Spots auf jeden Fall. Hier zeigen wir dir unsere Top 5 in voller Länge.

Migros

Für diesen Vater ist das Glück seiner Tochter am wichtigsten. Dafür verbringt er sogar Weihnachten alleine. Denn seine Tochter will lieber bei Freunden sein. Doch am Ende der Werbung feiern die beiden doch noch miteinander.