Nachdem Las Vegas einer Zombie-Epidemie zum Opfer gefallen ist, wurde die Stadt abgeriegelt. Doch der Casinochef Bly Tanaka wittert seine Chance und schickt ein speziell ausgewähltes Expertenteam in die Quarantänezone, um 200 Millionen Dollar aus einem Tresor unter dem Las Vegas Strip zu bergen. Da die Regierung plant, die Stadt mit einem Atomschlag den Erdboden gleich zu machen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und auch die ansässigen Zombies sorgen für die ein oder andere Überraschung.

10. Army of the Dead (72 Millionen Klicks)

Damit es ein Film in die Netflix-Top-10 schafft, müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Einerseits müssen es Eigenproduktionen des Streaminganbieters sein, andererseits werden nur Aufrufe in den ersten vier Wochen nach Erscheinen gezählt. Damit ein Aufruf gezählt wird, reicht es aber schon, wenn die Zuschauerin oder der Zuschauer zwei Minuten des Films gesehen hat.

Eine globale Katastrophe führt dazu, dass die Erde auf einmal nicht mehr bewohnbar ist. Eine Gruppe von Menschen hat sich auf eine Mission aufgemacht, um herauszufinden, ob es im Weltall noch andere bewohnbare Planeten gibt. Auf der Erde ist unterdessen lediglich der sterbenskranke, angesehene Astronom Augustine Lofthouse zurückgeblieben. Er harrt in der Arktis aus, um die Astronauten davor zu warnen, wieder auf ihren Heimatplaneten zurückzukehren.

9. The Midnight Sky (72 Millionen Klicks)

8. Project Power (75 Millionen Klicks)

Eine verheerende Droge breitet sich langsam, aber sicher in New Orleans aus. Sie verleiht den Konsumenten für fünf Minuten unvorhersehbare Superkräfte. Der junge Dealer Newt, wie auch der Polizist Frank Shaver aus New Orleans schliessen sich mit einem Ex-Soldaten zusammen. Gemeinsam wollen sie die Gruppe, die die Droge auf den Markt gebracht hat, ausfindig machen. Es kommt allerdings zu einem verheerenden Zwischenfall.