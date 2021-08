Eigentlich hätte der Action-Knaller ja bereits Anfang 2020 rauskommen sollen. Corona hat dem aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun hat das Warten aber ein Ende. Am 30. September ist es endlich so weit und der langersehnte fünfte und letzte Teil der Daniel-Craig-Reihe kommt in die Kinos.

Spiral: Saw – das neue Kapitel

Was, Saw gibt es noch? Ja, richtig gehört. Die Horror-Reihe geht in eine nächste Runde. Und es wird wieder ein Spiel gespielt. Was viele nicht wissen: Chris Rock, bekannt aus Filmen wie «Alle hassen Chris» und «Kindsköpfe», ist der Produzent des Films und spielt auch gleich noch die Hauptrolle. Er hat sich den weltberühmten Schauspieler Samuel L. Jackson ins Boot geholt. Nervenkitzel at its finest also. Horror und Gemetzel sind ab 9. September im Kino.