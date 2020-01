Der «wahre» James Bond feiert Geburtstag

Dass der Bub, der am 4. Januar 1900 in Philadelphia zur Welt kam, jemals so berühmt werden sollte, war nicht vorherzusehen. Doch sein Name war Bond. James Bond.

Bond wuchs im US-Staat New Hampshire und in England auf, machte seinen Abschluss in Cambridge und kehrte danach in die USA zurück. Doch nicht als Geheimagent, mit Gadgets, Frauen und wilden Verfolgungsjagden. Nein, er wurde Banker.

Aus der Bank in die Natur

Doch glücklich wurde James Bond in dieser Rolle nicht. Bereits als Kind interessierte er sich mehr für die Natur. Und so verliess er die Bank und schloss sich einer Expedition in den Amazonas an. Dort sollte er Proben für die Naturwissenschaftliche Akademie von Philadelphia sammeln.

Bald drang Bonds Leidenschaft für Vögel durch, er betätigte sich fortan als Ornithologe an der Akademie. Damals war es gar nicht so ungewöhnlich, dass jemand ohne einen traditionellen Universitätsabschluss eine solche Position bekam.

Schnell machte sich Bond einen Namen als Instanz auf dem Gebiet der Vögel der Karibik. 1936 veröffentlichte er das Buch «Birds of the West Indies», es galt als Standardwerk auf dem Gebiet.

Der unerwartete Namensvetter

Doch ausserhalb der akademischen Welt wurde Bond durch ganz andere Bücher berühmt. Als James Bond 1961 in einer britischen Zeitung eine Rezension seines Vogel-Buchs las, bemerkte er komische Anspielungen auf Waffen, auf ein ausschweifendes Sex-Leben und Geheimdienstaktivitäten. Er war verwirrt.

So entdeckte der Ornithologe, dass es offenbar noch einen zweiten James Bond gab. Einen gänzlich anderen. Die Romanfigur von Ian Fleming feierte in Grossbritannien bereits grosse Erfolge und war dabei, auch in den USA zu einer Kultfigur zu werden.