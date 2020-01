Diese Acts kommen 2020 ans Coachella

Wenn das Programm fürs Coachella kommt, dann muss man sich in der Regel auf einige Bands gefasst machen, die nur einem absoluten Insiderkreis bekannt sind. Nicht so in diesem Jahr. Die Headliner lassen vor allem das Publikum jenseits der 20 aufhorchen: Rage Against the Machine, Travis Scott und Frank Ocean.

Die Rock-Rapper von Rage Against the Machine («Killing in the Name») sind erstmals seit 2011 wieder auf Tour. Am Samstag soll Travis Scott, der Rapper aus Atlanta, das Publikum locken, auf Sonntag ist Frank Ocean angesagt, es wird sein erster Liveauftritt seit 2017 sein.