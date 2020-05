Sie müssen es ja wissen: Die «New York Times» hat bei einigen der bekanntesten Serien-Drehbuch-Schreiberinnen und -Schreibern nachgefragt, was sie während der Corona-Zeit schauen. Wo holen sie sich neue Inspiration? Bei welchen Serien können sie am besten abschalten? In welche fremden Welten tauchen sie ab?

Bestimmt ist zwischen einer Reality-Show mit Sexverbot («Too Hot to Handle»), einer Wohlfühl-Show über Freunde («Lovestick») und einer Spionage-Serie («Deutschland 83») auch für dich was dabei. Etwas Inspiration für den Serienmarathon zu Hause gibt's in der Bildergalerie.

(red.)