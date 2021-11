Es ist eigentlich ein Leichtes, Folgen der Kuppelsendung «Der Bachelor» zu beschreiben. Denn es passiert immer etwa das Gleiche: Bachelor Erkan tritt auf, Bachelor Erkan verkündet eine Überraschung, Bachelor Erkan kann aber nicht alle «seine» Frauen mitnehmen und Bachelor Erkan wiederholt das Ganze etwa dreimal am Tag. Eine oder ein paar der Teilnehmerinnen freuen sich, die anderen sind beleidigt. Ein Lauf mit Folgen Überraschung die Erste: Am Anfang müssen (wobei zunächst nicht sicher ist, ob sie wirklich müssen) die 16 verbliebenen Kandidatinnen einen 100-Meter-Spurt samt Gepäck in die Villa absolvieren. Dort warten auf der Treppe nicht nur ein Bachelor, sondern gleich zwei (Überraschung die Zweite). Erkan hat sich Verstärkung geholt: Rafael Beutl (Bachelor des Jahres 2014) ist da und übernimmt gleich einen Teil des Programms. Doch nur schon das Laufen ist nicht jedermanns Sache: Vorarlbergerin Angela muss es am eigenen Leib erfahren und holt sich schon in den ersten paar Sendeminuten eine Verletzung. Kaum eine der Konkurrentinnen hat Mitleid. Kein Wunder, sind sie doch alle Rivalinnen, die um das Herz des 29-jährigen Schauspielers kämpfen. Es scheint aber, dass im ersten Moment die Zimmerverteilung in der Villa wichtiger ist als der Bachelor. Das hat einen Grund: Nur elf der 16 Kandidatinnen dürfen in die Villa ziehen. Auf die restlichen fünf wartet die dritte Überraschung. Unter den Glücklichen sind zwei Ostschweizerinnen: Nadine aus Widnau und Maria aus Frauenfeld. Die beiden dürfen mit drei weiteren Kandidatinnen Speedboat fahren.

Knister, Knister und Knipser Bachelor Erkan wäre nicht Bachelor, wenn er nicht noch eine Überraschung (4!) hätte. Am Abend gibt es ein Shooting mit drei Kandidatinnen. Sandra aus Widnau darf ran. «Diejenige, bei der es am meisten knistert beim Fotoshooting, erhält eine Rose», so der 29-Jährige. Unter dem Thema «A Star Is Born» muss die Widnauerin einen «heissen» Moment mit Erkan kreieren. Doch sie ist vor allem eines: nervös. Ob es an Erkan oder an den restlichen Kandidatinnen liegt, die zuschauen, bleibt unklar. «Es hat sich vertraut angefühlt», sagt sie. «Ich schaue ihr gerne in die Augen», sagt er.

