Und wieder zeichnete sich Jamie Tarses, damals erst 25 Jahre alt, durch ihr ausgezeichnetes Händchen für künftige Erfolge aus. Sie arbeitete an «Der Prinz von Bel-Air» («The Fresh Prince of Bel-Air»), «Überflieger» («Wings») oder auch an «Blossom» mit.

Es war ein unglaublich steiler Aufstieg. Für einige Leute zu steil. Als Assistentin bei «Saturday Night Live» startete Jamie Tarses 1985 in New York ihre Fernsehkarriere. Nur ein Jahr später bekam sie einen Job in Los Angeles, wo sie die Drehbücher für bereits laufende Comedy-Serien bei NBC absegnen musste oder Änderungsvorschläge machte. Unter anderem brachte sich sich so bei «Cheers» ein.

Doch ihren grössten Erfolg bei NBC feierte sie mit «Friends». Tarses sah in der Serie Potenzial und lockte die Autoren zu NBC. Dort entwickelte sie zusammen mit den Schöpfern David Crane und Marta Kauffman die Drehbücher. «Friends» wurde sofort zum Hit und plötzlich wollten alle Fernsehsender Tarses.

Gerüchte in die Welt gesetzt

Michael Ovitz, damals Disney-Präsident, versuchte, Tarses zu einem Wechsel zum eigenen ABC-Sender zu überreden. Er versprach ihr sogar die Leitung des Senders. Das Problem: Tarses htte bei NBC noch einen laufenden Vertrag. Und NBC hatte kein Interesse daran, diesen aufzulösen.

Und so machten plötzlich in Hollywood Gerüchte die Runde, dass Tarses behaupte, von einem hohen Tier bei NBC sexuell belästigt worden zu sein. So wolle sie aus dem Vertrag kommen. Es kam zu einer dreckigen Schlammschlacht. NBC beschuldigte Disney-Chef Ovitz, das Gerücht in die Welt gesetzt zu haben und Tarses dementierte die Geschichte immer wieder. Doch hat man in Hollywood einmal einen Ruf, ist dieser zementiert, für die NBC und Tarses gab es keine Zukunft mehr.

Anonyme Anfeindungen

1996 übernahm Jamie Tarses die Programmleitung bei ABC und war damit mit 32 Jahren die zweitjüngste Person der Geschichte auf einem solchen Posten. Das zog weitere Neider an. In einem grossen Porträt im «New York Times Magazine» wurde sie als «unsicher», «arrogant» und «nur von Emotionen getrieben» beschrieben. Ein anonymer Mitarbeiter sagte im Artikel: «Frauen sind nun mal emotional. Und Jamie ist besonders emotional.»