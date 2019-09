Dunkle Gestalten nehmen am 21. September den Versuchsstollen Hagerbach in Flums ein. Fans der Indie-, Gothic- und Electroszene feiern dann ein eintägiges Musikfestival. Dazu gehört: Eine Geisterbahn und eine Live-Sprengung unter Tage.

Normalerweise werden im Versuchsstollen Hagerbach in Flums Bergbaumaschinen getestet. Am 21. September stehen diese aber still und 500 Fans der Indie-, Gothic- und Electroszene nehmen die fünf Kilometer langen Tunnels in Beschlag. «Stollen passt hervorragend zu düsterer Musik» «Eine Nacht im Bergwerk» heisst das eintägige Festival. Gothic-Musik und dunkle Stollen, das passe hervorragend zusammen sagt, Leo Niessner, Medienverantwortlicher des Festivals. «Der Stollen bietet ein ganz besonderes Ambiente für melancholische und mitunter düstere Musik». So sieht es aus, wenn 500 Gothic-Fans im Hagerbachstollen feiern

Auf der Bühne stehen Bands, die in der Electro-, Postpunk- und Gothic-Szene «sehr angesagt» sind, wie Niessner sagt. So zum Beispiel De/Vision, die an Depeche Mode erinnern würden, oder Otto Dix, die als «russische Marilyn Manson» bezeichnet werden. Otto Dix, eine der Bands, die an der «Nacht im Bergwerk» spielen