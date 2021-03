Die Academy hat die Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis bekannt gegeben. Als Favoriten ins Oscar-Rennen gehen die Filme «Mank», «The Sound of Metal» und «Soul». Gleich drei Filme, die du auch zu Hause streamen kannst.

Leider sind noch nicht alle grossen und kleinen Meisterwerke auf den Streamingportalen in der Schweiz vorhanden. Wir verraten dir jedoch, welche 11 Top-Streifen du jetzt schon schauen kannst.

«Mank»: Der Film mit den meisten Nominierungen. «Mank» über den Drehbuchautoren Herman Mankiewicz und die Entstehung des Meisterwerkes «Citizen Kane» gibt es auf Netflix.

«Sound of Metal»: Schlagzeuger Ruben verliert sein Gehör und muss mit neuen Lebensumständen klar kommen. «The Sound of Metal» gibt es auf Amazon Prime.

«The Trial of the Chicago 7»: Der Streifen von Aaron Sorkin über acht Männer, die gegen den Vietnamkrieg demonstrierten. Nach Ausschreitungen stehen sieben von ihnen vor Gericht. «The Trial of the Chicago 7» gibt es auf Netflix.

«Ma Rainey's Black Bottom»: Der Film über die «Mutter des Blues» mit dem verstorbenen Chadwick Boseman gibt es ebenfalls auf Netflix.

«One Night in Miami»: Die Geschichte vier afroamerikanischer Ikonen: Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke und Jim Brown treffen sich. Zu sehen auf Amazon Prime.

«Borat Subsequent Moviefilm»: Der Kasache Borat sorgt wieder für viele Fremdschäm-Momente. Den Film findest du auf Amazon Prime.

«Hillbilly Elegy»: Eine Geschichte über drei Generationen aus der Arbeiterklasse und den amerikanischen Traum. «Hillbilly Elegy» gibt es auf Netflix.

«Onward»: Der Animationsfilm aus den berühmten Pixar-Studios mit einer Fabelwelt und viel Magie. Zu sehen auf Disney+.

«Over the Moon»: Ein Mädchen will die Göttin auf dem Mond besuchen und bastelt eine Rakete. Es folgt eine magische Reise. Netflix zeigt «Over the Moon».

«Soul»: Das Pixar-Meisterwerk über den Musiker Joe, der zum Mentor einer Seele wird, gibt es auf Disney+.

«Wolfwalkers»: Ein Jäger soll das letzte Wolfsrudel aus einem Wald vertreiben. Dabei lernt die junge Robyn Mebh kennen – mit weitreichenden Folgen. «Wolfwalkers» kannst du auf Apple TV+ schauen.

(rr)