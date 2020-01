Bei den Golden Globes anfangs Januar wurden in der Regie-Kategorie lediglich Männer nominiert. Dabei hätte es mehrere Regisseurinnen gegeben, die es verdient gehabt hätten – zum Beispiel Greta Gerwig mit «Little Women», Lorene Scafaria mit «Hustlers» oder Céline Sciamma mit «Portrait de la jeune fille en feu». Diese krasse Marginalisierung der Frauen in der Filmindustrie ist nicht neu. Seit Jahren gibt es daran Kritik. Und immer wieder geloben die Jurys Besserung.

Dabei leiden nicht nur Frauen unter den männlich dominierten Jurys der verschiedenen Filmpreise. Aktuellstes Beispiel: Bei den Baftas sind alle Nominierten für schauspielerische Leistungen weiss. Margot Robbie wurde in der Kategorie «Beste Nebendarstellerin» sogar zweimal nominiert. Wo bleiben Jennifer Lopez, Marianne Jean-Baptiste, Cynthia Erivo, Lupita Nyong'o oder Eddie Murphy? Bei den Golden Globes ging der Preis für die beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical immerhin mit Awkwafina erstmals an eine Frau mit asiatischen Wurzeln.

Dass aus der Vergangenheit auch die britische Filmindustrie nichts gelernt hat, zeigte sich dann am Dienstag bei der Bekanntgabe der Nominierten für die Baftas, dem wichtigsten europäischen Filmpreis. Frauen in der Regie-Kategorie? Fehlanzeige.

Rund 6500 Bafta-Mitglieder wählen in drei Wahlgängen ihre Favoriten. Zusätzlich gibt es «Spezialisten», deren Stimme in ihren Experten-Kategorien mehr Gewicht hat. Aus den Vorschlägen gibt es Listen in den einzelnen Kategorien. Die «Spezialisten» wählen den Sieger jeweils selbst, in den Kategorien «Bester Film», «Dokumentarfilm», «nicht-englischsprachiger Film», «britischer Film», «Hauptdarsteller» und «Nebendarsteller» dürfen alle Mitglieder ihre Stimme abgeben.

Am Montag gibt die Academy bekannt, wer sich Hoffnungen auf einen Oscar machen darf. Es wird sich ein ähnliches Bild zeigen wie bei den Baftas, viele Jurymitglieder dürfen in beiden Wettbewerben ihre Stimme abgeben. Schuld daran haben aber auch die Studios, die aus Angst, übergangen zu werden, gewisse Filme schon gar nicht mehr einreichen. Prominentes Beispiel aus diesem Jahr: «The Souvenir» von Joanna Hogg.

Schuld an dieser Misere sind nicht in erster Linie die Veranstalter dieser Preise, auch wenn sie ein grosses Wörtchen bei der Auswahl der Jury mitreden können. So gibt es zum Beispiel bei den Baftas auch Komitees, die Nominierungen vornehmen. Bei den besten Kurzfilmen sind deshalb vier der fünf Filme von Frauen gemacht worden. Hier zeigt sich, dass eine besser zusammengesetzte Jury andere Schwerpunkte setzt.

Die rund 6000 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences schlagen ihre Favoriten für einen Oscar vor. Bei der Wahl der Preisträger sind die Mitglieder in allen Kategorien stimmberechtigt. Bei den Oscars für technische Verdienste entscheidet ein Auswahlkomitee.

Allerdings ist man bei den Oscars langsam auf dem Weg aus der Krise. Dort hat man für mehr Vielfalt im Jahr 2018 gleich über 900 neue Mitglieder in die Jury eingeladen. Bei anderen Wettbewerben wartet man noch auf einen solchen Schritt.

Das sind die Nominierten der wichtigsten Kategorien bei den Baftas:

Bester Film:

«1971»

«The Irishman»

«Joker»

«Once Upon a Time ... in Hollywood»

«Parasite»

Bester britischer Film:

«1917»

«Bait»

«For Sama»

«Rocketman»

«Sorry We Missed You»

«The Two Popes»

Beste Regie:

Sam Mendes, «1917»

Martin Scorsese, «The Irishman»

Todd Philipps, «Joker»

Quentin Tarantino, «Once Upon a Time ... in Hollywood»

Bong Joon-ho, «Parasite»

Beste Schauspielerin:

Jessie Buckley, «Wild Rose»

Scarlett Johansson, «Marriage Story»

Saoirse Ronan, «Little Women»

Charlize Theron, «Bombshell»

Renée Zellweger, «Judy»

Bester Schauspieler:

Leonardo DiCaprio, «Once Upon a Time ... in Hollywood»

Adam Driver, «Marriage Story»

Taron Egerton, «Rocketman»

Joaquin Phoenix, «Joker»

Jonathan Pryce, «The Two Popes»

Beste Nebendarstellerin:

Laura Dern, «Marriage Story»

Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»

Florence Pugh, «Little Women»

Margot Robbie, «Bombshell»

Margot Robbie, «Once Upon a Time ... in Hollywood»

Bester Nebendarsteller:

Tom Hanks, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Anthony Hopkins, «The Two Popes»

Al Pacino, «The Irishman»

Joe Pesci, «The Irishman»

Brad Pitt, «Once Upon a Time ... in Hollywood»