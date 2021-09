Am 5. September ist Tag des Kinos

Passend zu den zahlreichen neuen Filmen findet am 5. September der Tag des Kinos in der Schweiz statt. An diesem Tag kann man für lediglich fünf Franken pro Ticket in mehr als 550 teilnehmenden Kinosälen in der Schweiz Filme schauen.

Im Argovialand sind beispielsweise die Aarauer Kinos Ideal und Schloss, in Baden das Trafo und Sterk, in Brugg das Odeon und das Excelsior oder das Fricker Monti bei der Aktion dabei. In Olten machen die Kinos Capitol, Kinokoni, Palace und Urba mit. Die ganze Liste findest du auf www.allianz-tagdeskinos.ch