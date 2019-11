Vergangenes Jahr, auf dem Höhepunkt der #MeToo-Debatte, wurde erneut Kritik gegen den Weihnachts-Klassiker «Baby, It's Cold Outside» laut. Jetzt haben John Legend und Kelly Clarkson eine neue Version eingesungen.

«Ich sollte Nein sagen» – «Aber komm doch ein bisschen näher» – «Meine Schwester wird misstrauisch» – «Ach, deine Lippen sehen so lecker aus» – «Was ist eigentlich in diesem Drink?» Das ist ein Auszug aus dem Text des Weihnachts-Klassikers «Baby, It's Cold Outside». So tönt das Original:

Im Zuge der #MeToo-Debatte wurde vermehrt Kritik am Song laut. Er habe Anspielungen auf Vergewaltigungen, auf sexuellen Missbrauch, auf einen Mann, der die Frau ausnutze. Viele Radiostationen, insbesondere in den USA und in Grossbritannien, haben das Lied deshalb aus ihrer Weihnachts-Playlist gestrichen. «Es ist dein Körper und deine Entscheidung» Jetzt kommt wieder eine «spielbare» Version. Auf die Weihnachtszeit, am 8. November, veröffentlicht John Legend sein Weihnachtsalbum «A Legendary Christmas: The Deluxe Edition». Darauf singt er den Klassiker zusammen mit Kelly Clarkson so: «Ich sollte nach Hause», singt Clarkson, Legend antwortet: «Ich rufe dir ein Taxi», «Was werden meine Freunde denken?», «Ich denke, die sollten sich freuen», «Sollte ich nochmals einen Drink nehmen?», «Es ist dein Körper und deine Entscheidung».