Er hätte gar nie erst zum Film finden sollen. Zumindest nicht, wenn es nach dem Willen seiner Eltern, eingewanderte russische Juden, gegangen wäre. Richard Donner, als Richard Schwartzberg am 24. April 1930 zur Welt gekommen, wuchs in der Bronx auf und ging in die Navy.

Im Sommer jobbte er in einem Kino – und kam zu kleineren Rollen als Schauspieler. Nur: Er liess sich von niemandem am Filmset etwas sagen. Das ging so weit, dass der Regisseur Martin Ritt zum damals 20-Jährigen sagte: «Wenn du schon keine Anweisungen annehmen kannst, solltest du welche geben: Werde Regisseur.»

Doch auch hier wurde er zunächst nicht glücklich. Unterdessen hatte er eine eigene Produktionsfirma gegründet und übernahm erste Regiejobs. Und stand immer im Clinch mit den grossen Stars, die den Neuling nicht wirklich ernst nahmen: William Shatner, Charles Bronson, Sammy Davis Jr. oder Claudette Colbert.

Die Erfindung des Superhelden

Und dann kam doch noch der Erfolg. Mit dem Horrorfilm «The Omen» (1976) landete Donner seinen ersten Hit. Die Studios wurden auf ihn aufmerksam und vertrauten ihm «Superman» (1978) an. Mit Christopher Reeve als den «Mann aus Stahl» wurde die Comic-Verfilmung zum Kassenschlager.