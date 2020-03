Kinos lassen Filme online streamen

Die Kinobranche hatte es schon vor dem Coronavirus schwer. Die Anzahl verkaufter Eintritte nimmt in den letzten Jahren stetig ab, seit dem Jahr 2000 sind in der Schweiz 57 Kinos von der Bildfläche verschwunden. In Zeiten von Netflix und Co. kämpfen die Betreiber um Besucher. Dieser Kampf wird durch die Coronakrise noch zusätzlich erschwert – und im Internet weitergeführt.

Gewisse Kinos und Filmverleihe bieten ihre Produktionen nun per Video on Demand an. Somit kann die hiesige Branche weiterhin unterstützt werden, ganz bequem von zu Hause aus.

Kinos zeigen Solidarität

So zum Beispiel auf dem Streamingportal Myfilm.ch. Das Portal wird vom Basler Kino «kult.kino» betrieben und stellt aktuell Filme zur Miete zur Verfügung. Das Basler Kino zeigt sich solidarisch und teilt 50 Prozent der generierten Einnahmen mit allen beteiligten Kinos. Auf myfilm.ch können unter anderem die Schweizer Kinoerfolge «Wolkenbruch» oder «Bruno Manser – die Stimme des Regenwaldes» gestreamt werden.