«Liebe ist einfach nur anstrengend» – und doch lebte sie, als sei die Liebe alles

Dreimal verheiratet. Ungezählte Affären. Und natürlich die Hollywood-Kassenschlager. Ava Gardner war die unumstrittene grosse Frau des Kinos von Mitte der 1940er-Jahre bis in die 1960er-Jahre.

Was so aussergewöhnlich an Gardner war: Sie blieb sich stets treu. Sie wollte niemandem gefallen. Sie war eigenständig – auch wenn sie mit den berühmtesten Männern der damaligen Zeit liiert war.

Filmstar statt Sekretärin

Gardner, geboren am 24. Dezember 1922 in North Carolina, war schon früh ein Freigeist. In ihrer Autobiographie schreibt sie, dass sie nie gerne zur Schule ging, «weil man da Schuhe tragen musste und nicht Barfuss sein durfte»: «Es ist eine spezielle Art der Freiheit.»

Gardner startete eine Ausbildung als Sekretärin, doch ihr Leben nahm einen anderen Verlauf – dank eines Besuchs bei ihrer Schwester in New York. Der Ehemann der Schwester hatte ein Fotostudio, machte ein Bild von Ava und nutze dieses als Werbung im Schaufenster. Ein Anwalt des Filmriesen MGM sah das Bild und organisierte sofort ein Vorsprechen für die Schönheit.

Dabei wollte Gardner eigentlich gar nie eine Filmkarriere. Sie sagte später einmal: «Kino mag nie mein Traum gewesen sein, aber ich kann offen sagen, als ich die Wahl hatte zwischen einem Sekretärinnenjob in Wilson, North Carolina, oder Hollywood und dabei die selbe Luft wie Clark Gable zu atmen – naja, die Wahl war nicht gerade schwierig.»

Die Frau neben dem Star

Doch Gardners Erscheinen in Hollywood hinterliess schon vor ihrem ersten Filmauftritt einen bleibenden Eindruck. Nachdem sie in den Filmstudios erschien, wurde sie durch die verschiedenen Aufnahmestudios geführt. Als sie dort den Star Mickey Rooney traf, fragte dieser die noch unbekannte Schönheit direkt nach einem Date.

«Er war so enthusiastisch, so witzig, so selbstsicher. Ich war noch immer ein Landei. Natürlich verliebte ich mich», sagte Gardner. Es folgte eine hitzige Romanze und nur wenige Wochen später die Hochzeit.