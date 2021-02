Loco Escrito war der Abräumer des Abends und gewann zwei der begehrten Betonklötze. Nik Hartmann zeichnete ihn auf der Show-Bühne als Best Male Act aus. Damit nicht genug: Loco Escrito machte auch mit «Ámame» – zum dritten Mal in Serie – das Rennen beim Publikumspreis Best Hit, wo das TV-Publikum per Live-Voting den besten Song des Landes wählt.

Ausgezeichnet als Best Female Act wurde Beatrice Egli, die nach 2015 und 2017 zum dritten Mal in dieser Kategorie gewann. Gotthard wurde zur Best Group erkoren – und dürfen nun drei Pflastersteine ihr Eigen nennen. Das Best Album ging an Heimweh mit ihrer Platte «Zämehäbe». Sie alle bedankten sich via Videoschaltung für ihre Betonklötze.