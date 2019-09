1407 Folgen plus 38 Promi-Specials, 14 Millionäre und insgesamt 2779 Kandidaten: «Wer wird Millionär?» ist seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Am 3. September 1999 wurde die erste Folge ausgestrahlt – heute Montag, am 2.September, feiert «RTL» den Quotenerfolg mit Moderator Günther Jauch (63).

Im XXL-Special werden nur Fragen gestellt, die in den vergangen 20 Jahren schon gestellt wurden. Hört sich zwar einfach an, in den letzten Jahren wurden aber knapp 35'000 Fragen gestellt. Schwierig, hier den Durchblick zu behalten. Ausserdem werden bei der Geburtstags-Folge nur ehemalige Kandidaten im Publikum sitzen. Auch ist schon sicher, dass einer der Jubiläums-Kandidaten die Million mit nach Hause nimmt.

Hast auch du das Zeug zum Millionär? Teste dein Wissen in unserem «Wer wird Millionär»-Quiz.