Mit Rasierschaum und Schlagrahm die Beatles überholt

In jeder Plattensammlung der Eltern oder Grosseltern und in jedem Brockenhaus sind sie heute zu finden: die Scheiben von Herb Alpert's Tijuana Brass. Den Durchbruch schaffte der Mann aus Los Angeles 1965 mit «Whipped Cream & Other Delights». Sechs Millionen Mal wurde die Platte verkauft.

Mit «Whipped Cream & Other Delights» startete Alpert einen regelrechten Lauf: Drei Alben am Stück kletterten auf die Spitzenposition der US-Charts, er verkaufte mehr Platten als die – zugegebenermassen damals in den USA noch nicht besonders bekannten – Beatles und brachte fünf Alben gleichzeitig in die Top-20 der Billboard-Charts. Ein absolutes Novum, kein Künstler vor ihm schaffte das.

Ob der Erfolg von «Whipped Cream» auch ohne das Cover gekommen wäre, ist zumindest umstritten. Darauf sieht man eine Frau, nur mit Schlagrahm «bekleidet», die lasziv ihren Finger abschleckt. Die Frau auf dem Cover: Dolores Erickson, die diesen September 85 Jahre alt wurde.

Steile Modelkarriere

Erickson begann bereits im Alter von 14 Jahren als Model zu arbeiten, sie gewann mehrere Schönheitswettbewerbe. Für die Karriere zog sie nach New York, wo sie unter anderem bei Kampagnen der Kosmetikfirma Max Factor zum Zug kam. Daneben verdiente sie ihr Geld als Model für Plattencover, sie war zum Beispiel auf «Sold Out» des Kingston Trio, auf «Guantanamera» von The Sandpipers oder «Wild Is Love» von Nat King Cole.

Ihre Ausstrahlung wurde früh von Hollywood bemerkt. 1960 nahm sie Paramount Pictures unter Vertrag, verkaufte sie später an Warner Bros., wo sie in einigen Filmen und Serien auftreten durfte. Der grosse Durchbruch blieb jedoch aus.

Schichtweise Rasierschaum

Eher durch Zufall kam Erickson zu ihrem berühmtesten Bild. Ihre beste Freundin war mit dem Fotografen Peter Whorf verlobt, der schon früher Erickson für Plattencover fotografierte. Als Whorf vom damals noch jungen A&M Records Label für ein Fotoshooting verpflichtet wurde, lernte Erickson Herb Alpert kennen.

Whorf wusste ganz genau, was für ein Cover er wollte, als er den Namen des Albums hörte. So setzte er die damals 29-jährige und im dritten Monat schwangere Erickson in seiner Garage auf einen Stuhl und liess sie einen trägerlosen BH tragen. Dann begann die eigentliche Arbeit: Ein luftiges weisses Tuch, dass Whorf normalerweise für Weihnachts-Fotos als Schnee brauchte, bedeckte die Beine und den Schwangerschaftsbauch Ericksons, der Rest der Deko kam aus Dosen.

Schicht um Schicht wurde der Rasierschaum aufgetragen – echter Schlagrahm wäre unter dem heissen Studiolicht zu schnell geschmolzen, dieser wurde nur auf dem Kopf und dem Finger verwendet. «Es war ein ganz normaler Job», sagte die in Model-Sachen bereits sehr erfahrene Erickson später dazu. 1500 Dollar plus Spesen bekam sie für den Auftrag, damals eine ziemlich schöne Summe.

Das Cover wurde unzählige Male nachgemacht, hier eine kleine Auswahl: