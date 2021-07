Nach fast acht Jahren: «Jackass» ist zurück

«Hirnerschütterungen sind nicht grossartig. Solange du sie aber hast, bevor du 50 wirst, ist alles okay», sagt Steve-O im neuen «Jackass»-Trailer. Man weiss, wohin die Reise gehen wird.



Sie sind zwar ein wenig in die Jahre gekommen, deswegen aber nicht minder legendär. Die Stunt-Crew rund um Johnny Knoxville habt sich nun an ein neues Projekt gewagt: «Jackass Forever» gliedert sich nahtlos in die Filmserie ein. Verletzungen sind eine lästige Nebensache. Was zählt ist der Stunt.