Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool steht an. Für die Schweiz angereist ist der 21-jährige Remo Forrer aus Hemberg . Kurz vor seinem grossen Auftritt steigt auch bei ihm die Nervosität.

Wie ist dein Gefühl in der grossen Halle in Liverpool?

Es fühlt sich super an, endlich auf dieser grossen Bühne zu stehen. Bisher habe ich immer nur Bilder davon gesehen. In echt fühlt sich die Bühne noch grösser an. Das Gefühl, als ich zum ersten Mal in der Halle stand, war bis jetzt eines meiner Highlights. Da habe ich gemerkt: Jetzt geht es los.

So klingt die Powerballade «Watergun» von Remo Forrer: