Riesiger kultureller Verlust: Die meisten Videogames verschwinden

Zelda, Super Mario und Barbie: Welches Spiel ist in der «Hall of Fame»?

«Stell dir vor, du willst ‹Titanic› schauen, kannst das aber nur, wenn du noch eine Videokassette und ein entsprechendes Abspielgerät findest.» So vergleicht die «Video Game History Fundation» die Lage auf dem Videospielmarkt .

Natürlich gibt es viele Gründe, wieso das so ist. Die Spiele sind häufig an bestimmte Wiedergabegeräte gebunden, die irgendwann veraltet sind. Kaum jemand hat heute noch einen Commodore 64 oder ein Spectrum zu Hause. Und diese Games für die Xbox oder PlayStation zu adaptieren, ist nicht nur eine technische Herausforderung, es lohnt sich schlicht finanziell in kaum einem Fall.

Die andere Möglichkeit ist ein Emulator. Doch auch hier gibt es Hindernisse und Einschränkungen. Nebst der rechtlichen Situation lädt man nicht selten zusammen mit den sogenannten ROMs (den eigentlichen Spielen) gleich noch ein paar Viren runter. Zudem sind diese emulierten Videogames immer nur eine Annäherung an das Original.

Wer diese alten Games noch spielen will, muss viel Geld in die Hand nehmen. Sammlerinnen und Sammler zahlen tausende von Franken nur schon für die Hardware. Die Spiele selbst – sofern sie je angeboten werden – gehen ebenfalls für mehrere hundert Franken über Auktionsplattformen über den Tresen.

Schwierige Situation für die Forschung

Trotzdem scheinen Emulatoren die einzige Lösung, die auch in der Industrie als mögliche Archivierungsvariante akzeptiert wird. So hat zum Beispiel Microsoft in der Vergangenheit die Hoffnung geäussert, dass man sich darauf einigen könnte. Andere grosse Player wie Nintendo gehen hingegen gerichtlich gegen Seiten vor, die Emulatoren anbieten.

Für Forscherinnen und Forscher sowie für Bildungsinstitutionen ist die aktuelle Situation besorgniserregend. Denn in den USA, wo die meisten Spiele teilweise von privaten Institutionen archiviert werden, ist es verboten, diese Games online bereit zu stellen. Will jemand ein bestimmtes Spiel untersuchen, muss diese Person vor Ort ins Archiv gehen – auch wenn das Spiel eventuell gar nie physisch veröffentlicht worden ist.

Neuer Anlauf gegen Copyright-Gesetz

Die grösste Lobby-Gruppe der Spieleindustrie konnte diese Ausnahme im Gesetz durchboxen, bei allen anderen Medien wie Film oder Bücher gilt das nicht, sie können auch digital zur Verfügung gestellt werden.

Die Lobby-Gruppe selbst gibt zwar an, an einem Archiv alter Spiele interessiert zu sein, doch die neuste Studie der «Video Game History Fundation» zeigt ein anderes Bild. Deshalb unternimmt die Stiftung jetzt einen neuen Anlauf, um das Copyright-Gesetz in den USA anzupassen, damit nicht noch mehr Videogames womöglich für immer verschwinden.