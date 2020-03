Exotica – auch der Titel des ersten Albums von Martin Denny mit Sandy Warner als Covergirl – wurde im Nachzug des Zweiten Weltkriegs zur US-Popkultur. Die Soldaten kehrten aus Orten des Pazifiks zurück und brachten Bambus-Möbel, Büsten fremder Gottheiten und wunderschöne Masken mit. Die südostasiatische und pazifische Kultur wurde zu einer Leidenschaft. Oder zumindest das, was die US-Amerikaner damals darunter verstanden. Hawaii wurde durch den Krieg und die Folgen zu einer bekannten Insel (bevor sie 1959 in die USA eingegliedert wurde), plötzlich traf man in allen Vorgärten der Reihensiedlungen auf Tiki-Fackeln, man trank Schirmchen-Cocktails und trug die farbigen Hemden.

Der Soundtrack zu diesem Lebensstil kam von Les Baxter und Martin Denny, die gerne auch mal Vogelgezwitscher oder Löwen-Gebrüll in ihre Stücke einbauten. Und Sandy Warner war das Gesicht dieses Stils, der so erfolgreich war, dass 1959 die Single «Quiet Village» von Martin Denny in den US-Pop-Charts auf Platz 2 landete. Das Album dazu eroberte sogar den Spitzenplatz.

Die Welt auf dem Cover wurde ihr zu klein

Mit der Exotica-Musik konnten die Hörer um die Welt reisen. Ob durch (pseudo-)afrikanische Rhythmen, durch den Latin-Sound, polynesische Klänge oder eben hawaiianische Songs, die Welt kam über den Plattenspieler ins Wohnzimmer. Warner diente dabei als die nette Begleiterin.

Doch sie wollte mehr. Als Duo Fair & Warner brachte sie zusammen mit dem TV-Moderator und Pianisten Steve Allen ein eigenes Album raus, das eher in Richtung Jazz ging. Allerdings war es kein grosser Erfolg. Doch das war Warner zu diesem Zeitpunkt bereits egal, sie hatte Hollywood im Visier. In der Serie «Mr. Smith Goes to Washington» spielte sie in 23 Episoden die Ehefrau des Titelhelden, sie hatte Gastauftritte in «The Fugitive» und «The Twilight Zone». Auch mehrere B-Movies folgten.