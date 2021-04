Die Academy passte sogar die Regeln ein bisschen an. Weil die Kinos mehrheitlich geschlossen waren, mussten die Filme nicht mehr zwingend eine gewisse Zeit auf der grossen Leinwand laufen, bevor sie in die Streamingdienste kommen konnten, damit sie für einen Oscar in Frage kommen.

Die Oscars werden erst seit anfangs der 2000er-Jahre im Februar verliehen. Früher fand die Gala immer im März oder April statt. Dieses Jahr wurde wieder ein späterer Termin angesetzt, damit sich mehr Filme qualifizieren können, da sich wegen der Corona-Pandemie viele Streifen in der Post-Produktion befanden: Sie waren zwar fertig gedreht, aber noch nicht geschnitten, vertont, digital nachgebessert und so weiter.

Wir wagen natürlich trotzdem eine Prognose: Als bester Hauptdarsteller dürfte Chadwick Boseman für «Ma Rainey's Black Bottom» posthum den Oscar gewinnen. Carey Mulligan («Promising Young Woman») geht als Favoritin bei den Hauptdarstellerinnen ins Rennen und Daniel Kaluuya («Judas and the Black Messiah») werden grosse Chancen als bester Nebendarsteller ausgerechnet.

Schwieriger ist es bei der besten Nebendarstellerin. Würde Maria Bakalova («Borat Subsequent Moviefilm») gewinnen, wären wohl alle überrascht. Aber hey: Was ist in diesem Jahr schon normal. Glenn Close («Hillbilly Elegy») ist die ewige Verliererin: Sie ist die am fünftmeisten nominierte Schauspielerin der Oscar-Geschichte – und hat als einzige dieser fünf Frauen noch nie gewonnen. Aber ob sie den Oscar als «Trostpreis» bekommt? Olivia Coleman («The Father») darf sich grosse Chancen ausrechnen, Amanda Seyfried («Mank») ebenfalls. Oder macht es am Ende Yuh-Jung Youn («Minari»)? Immerhin wählen in dieser Kategorie hauptsächlich Schauspielerinnen und Schauspieler die Gewinnerin. Und die haben bereits klar gemacht, dass «Minari» für sie der beste Film ist.

Bester Film dürfte «Nomadland» werden, dafür bekommt «Mank» ein paar Preise in anderen Kategorien (Regie, Kamera und technischen Kategorien).

Wird es bei der Show Publikum geben?

170 Personen dürfen im Publikum sein. Es wird erwartet, dass es hier laufend Rotationen geben wird, damit nebst den üblichen Gästen jeweils die Nominierten dabei sein können. Jedoch werden nicht alle potenziellen Oscar-Gewinnerinnen und -Gewinner vor Ort sein. Es gibt mehrere «Aussenstationen», zu denen live zugeschaltet werden kann. Die Hauptshow kommt dieses Jahr aus der Union Station, allerdings wird es Schaltungen ins Dolby Theatre geben, wo in den letzten Jahren die Veranstaltung stattfand.

Was Regisseur Steven Soderbergh («Contagion», «Ocean's Eleven»), der die Oscar-Show dieses Jahr inszeniert, jedoch nicht will, sind Zoom-Einschaltungen. Er hat sich vertraglich zusichern lassen, dass alle Dankesreden von «richtigen» Fernsehkameras eingefangen werden.

Die Leute vor der Kamera werden übrigens keine Masken tragen, die Show wird wie eine TV- oder Film-Produktion gemacht, es gibt strikte Richtlinien zur Sicherheit. Wer jedoch nicht im Bild ist, trägt eine Maske.

Wer präsentiert die Oscars?

Auch in diesem Jahr wird es keinen eigentlichen Host geben. Mehrere Stars präsentieren die verschiedenen Awards und Showacts.

Unter anderem sind dabei: Angela Bassett, Bryan Cranston, Harrison Ford, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon und Renée Zellweger.