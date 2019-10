Singender Autofahrer begeistert eine Million Follower auf Instagram

Die Videos sind ganz simpel aber begeistern über eine Million Fans: Im Selfie-Modus filmt sich ein Mann Mitte 50 singend in seinem Auto – einmal mit einem Cap, einmal im Anzug. Der 56-jährige Uwe Baltner hat in einem Jahr so viele Follower auf Instagram hinzugewonnen, wie sich manch ein anderer wünschen würde. Mindestens einmal täglich lädt er ein Karaoke-Video auf Instagram, Songwünsche können in den Kommentaren abgegeben werden. So singt er Songs von Rihanna, Beatles oder auch Eminem.