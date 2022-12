So schaust du alle Marvel-Filme und -Serien in der chronologischen Reihenfolge

Wie schaut man die Marvel-Filme und -Serien richtig? Darüber lässt sich wunderbar streiten. Eine Möglichkeit ist, sie in der Reihenfolge der Veröffentlichungen anzusehen. Doch so verpasst man einige Witze und Anspielungen, es gibt auch ein paar Spoiler. Empfehlenswert ist, sie in der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse zu schauen. Allerdings ist das auch nicht ganz so einfach. Es gibt verschiedene Zeitachsen und das Multiverse. «Eternals» zum Beispiel spielt in mehreren Zeiten. Wirklich wild wird es bei der letzten Staffel von «Agents of S.H.I.E.L.D.». Wir haben trotzdem versucht, ein bisschen Ordnung rein zu bringen. Wo nötig, gibt es ein paar Anmerkungen. Die meisten Filme, Serien und Kurzfilme findest du auf Disney+, der Streamingdienst selbst stellt (fast) das ganze MCU (Marvel Cinematic Universe) bereits in chronologischer Reihenfolge als Playlist zur Verfügung – allerdings mit einigen Fehlern, Unstimmigkeiten und Lücken bei den Serien. Das Marvel Cinematic Universe in chronologischer Reihenfolge: 1. «Captain America: The First Avenger» (Film, 2011)

2. «Agent Carter» (Kurzfilm, 2013)

3. «Agent Carter» (Staffel 1, Serie, 2015)

4. «Agent Carter» (Staffel 2, Serie, 2016)

5. «Captain Marvel» (Film, 2019)

6. «Iron Man» (Film, 2008)

7. «Iron Man 2» (Film, 2010)

8. «The Incredible Hulk» (Film, 2008)

9. «The Consultant» (Kurzfilm, 2011)

10. «A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer» (dt. «Etwas Lustiges geschah auf dem Weg zu Thors Hammer», Kurzfilm, 2011)

11. «Thor» (Film, 2011)

12. «The Avengers» (Film, 2012)

13. «Item 47» (Kurzfilm, 2012)

14. «Iron Man 3» (Film, 2013)

15. «All Hail the King» (dt. «Der Mandarin», Kurzfilm, 2014)

16. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 1, Episoden 1 bis 7, Serie, 2013)

17. «Thor: The Dark World» (dt. «Thor – The Dark Kingdom», Film, 2013)

18. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 1, Episoden 8 bis 16, Serie, 2013)

19. «Captain America: The Winter Soldier» (dt. «The Return of the First Avenger», Film, 2014)

20. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 1, Episoden 17 bis 22, Serie, 2013)

21. «Guardians of the Galaxy» (Film, 2014)

22. «Guardians of the Galaxy Vol. 2» (Film, 2017)

23. «I Am Groot» (dt. «Ich bin Groot», Staffel 1, Serie, 2022)

24. «Daredevil» (Staffel 1, Serie, 2015)

25. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 2, Episoden 1 bis 10, Serie, 2014)

26. «Jessica Jones» (Staffel 1, Serie, 2015)

27. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 2, Episoden 11 bis 19, Serie, 2014)

28. «Avengers: Age of Ultron» (Film, 2015)

29. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 2, Episoden 20 bis 22, Serie, 2014)

30. «Daredevil» (Staffel 2, Episoden 1 bis 4, Serie, 2016)

31. «Luke Cage» (Staffel 1, Episoden 1 bis 4, Serie 2016)

32. «Daredevil» (Staffel 2, Episoden 5 bis 11, Serie, 2016)

33. «Luke Cage» (Staffel 1, Episoden 5 bis 8, Serie, 2016)

34. «Daredevil» (Staffel 2, Episoden 12 und 13, Serie, 2016)

35. «Luke Cage» (Staffel 1, Episoden 9 bis 13, Serie, 2016)

36. «Ant-Man» (Film, 2015)

37. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 3, Episoden 1 bis 19, Serie, 2015)

38. «Iron Fist» (Staffel 1, Serie, 2017)

39. «Captain America: Civil War» (dt. «The First Avenger: Civil War», Film, 2016)

40. «Team Thor» (Kurzfilm, 2016)

41. «Team Thor: Part 2» (Kurzfilm, 2017)

42. «Black Widow» (Film, 2021, Achtung: Die Szene nach dem Abspann erst nach «Avengers: Endgame» schauen, das ist wäre dann die Nummer 75 auf dieser Liste)

43. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 3, Episoden 20 bis 22, Serie, 2015)

44. «The Defenders» (Staffel 1, Serie, 2017)

45. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 4, Episoden 1 bis 6, Serie, 2016)

46. «Doctor Strange» (Film, 2016)

47. «Black Panther» (Film, 2018)

48. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 4, Episoden 7 und 8, Serie, 2016)

49. «Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot» (Staffel 1, Episoden 1 bis 6, Webserie, 2016)

50. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 4, Episoden 9 bis 22, Serie, 2016)

51. «Spider-Man: Homecoming» (Film, 2017)

52. «Thor: Ragnarok» (dt. «Thor: Tag der Entscheidung», Film, 2017)

53. «Team Darryl» (Kurzfilm, 2018)

54. «Inhumans» (Staffel 1, Serie, 2017)

55. «The Punisher» (Staffel 1, Serie, 2017)

56. «Runaways» (Staffel 1, Serie, 2017)

57. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 5, Episoden 1 bis 10, Serie, 2017, Achtung: Hier gibt es ein paar komische Zeitsprünge)

58. «Jessica Jones» (Staffel 2, Serie, 2018)

59. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 5, Episoden 11 bis 18, Serie, 2017)

60. «Cloak & Dagger» (Staffel 1, Serie, 2018, Achtung: Hier hat Amazon die Rechte, läuft also auf Amazon Prime)

61. «Cloak & Dagger» (Staffel 2, Serie, 2019, Achtung: Hier hat Amazon die Rechte, läuft also auf Amazon Prime)

62. «Luke Cage» (Staffel 2, Serie, 2018)

63. «Iron Fist» (Staffel 2, Serie, 2018)

64. «Daredevil» (Staffel 3, Serie, 2018)

65. «Runaways» (Staffel 2, Serie, 2018)

66. «The Punisher» (Staffel 2, Serie, 2019)

67. «Jessica Jones» (Staffel 3, Serie, 2019)

68. «Ant-Man and the Wasp» (Film, 2018, Achtung: Die Szene nach dem Abspann erst nach «Avengers: Infinity War» schauen)

69. «Avenger: Infinity War» (Film, 2018, anschliessend Abspann von «Ant-Man and the Wasp» schauen)

70. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 5, Episoden 19 bis 22, Serie, 2017, Handlung ist parallel zu «Avengers: Infinity War»)

71. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 6, Serie, 2019, spielt teilweise während «Avengers: Endgame»)

72. «Agents of S.H.I.E.L.D.» (Staffel 7, Serie, 2020, spielt teilweise während «Avengers: Endgame», aber auch sonst eher verwirrend)

73. «Runaways» (Staffel 3, Serie, 2019)

74. «Avengers: Endgame» (Film, 2019, anschliessend Abspann von «Black Widow» schauen)

75. «Loki» (Staffel 1, Serie, 2021, auch hier eher verwirrend, gibt einen anderen Zeitstrahl)

76. «What If...?» (Staffel 1, Serie, 2021)

77. «WandaVision» (Staffel 1, Serie, 2021)

