Schon seit 50 Jahren steht Peter Maffay auf den grossen Bühnen – nun beehrt er zum ersten Mal das Summerdays Festival am Arboner Bodenseeufer. Wie die Veranstalter mitteilen, ist Maffay der Headliner am Freitagabend. Weitere neu bestätigte Acts sind die Bündner Musikerbrüder 77 Bombay Street, die schottischen Dudelsack-Rock'n'Roller Red Hot Chilli Pipers, der Appenzeller Singer-Songwriter Marius Baer und die Basler Rapperin La Nefera. Das ganze Line-up findest du in der Bildergalerie.