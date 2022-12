Vinyl überholt in England CD – wieso das in der Schweiz anders ist

In dieser Animation siehst du, welchen Umsatz die verschiedenen Tonträger in der Schweiz seit 1980 ausmachen (in Millionen Franken):

Doch in der Schweiz zeigt sich ein ganz anderes Bild. «Wir rechnen 2022 mit etwa dreimal so viel Umsatz mit CDs als mit Schallplatten», sagt Lorenz Haas, Geschäftsführer IFPI Schweiz, dem Branchenverband der Musiklabels.

Was die Verkaufszahlen in Grossbritannien aussergewöhnlich macht: Gleich acht der Top-10 Alben auf Vinyl sind 2022 veröffentlicht worden. Schallplatten sind also nicht mehr nur ein Hobby für ein paar Musik-Nostalgiker.

Vinyl ist schon seit mehreren Jahren auf dem aufsteigenden Ast. Mit rund 5,5 Millionen verkauften Schallplatten im Jahr 2022 in Grossbritannien, hat Vinyl dieses Jahr erstmals seit 35 Jahren die CD überholt. In den USA wurde dieser Meilenstein bereits 2020 erreicht .

Taylor Swift hat sehr treue Fans. Und diese wollen ihre Musik offenbar physisch besitzen: Alleine in Grossbritannien wurde das Album «Midnights» rund 80'000 Mal auf Vinyl verkauft – die höchsten Verkaufszahlen während eines Kalenderjahres in diesem Jahrhundert, berichtet der « Guardian ».

Sowieso ist die CD in der Schweiz noch sehr verbreitet. «Mehr noch als in England sind im deutschsprachigen Raum Hörspiele und -bücher sehr beliebt. In diesem Segment ist die CD recht stark, das erklärt die etwas unterschiedliche Entwicklung im Vergleich zu England», sagt Haas.

Schweizer Umsatz sinkt wegen Direktimport

Ein anderes Problem ist der Direktimport, der in der Schweiz nicht zu den Verkaufszahlen beiträgt. «Schallplatten werden in bedeutenden Mengen aus England in andere Länder, auch die Schweiz, direktimportiert. Dadurch erhöhen sich die englischen und reduzieren sich die Schweizer Umsatzzahlen», so Haas.

Entscheidend für den Musikmarkt in der Schweiz ist unterdessen vor allem das Streaming. Haas: «2021 trugen die physischen Tonträger 12 Prozent zum Schweizer Musikmarkt bei. Streaming hingegen 82 Prozent und Downloads 6 Prozent.» Die Zahlen für 2022 sind noch nicht ausgewertet, dürften aber kaum für eine grosse Überraschung sorgen. «Für 2022 erwarten wir einen weiteren Rückgang auf etwa 10 Prozent beim physischen Markt», sagt Haas.

Das waren die 10 meistverkauften Vinyl-Alben 2022 in Grossbritannien:

1. Taylor Swift – «Midnights»

2. Harry Styles – «Harry's House»

3. Arctic Monkeys – «The Car»

4. Liam Gallagher – «C'mon You Know»

5. Wet Leg – «Wet Leg»

6. Muse – «Will of the People»

7. Fleetwood Mac – «Rumours»

8. Fontaines DC – «Skinty Fia»

9. 1975 – «Being Funny in A Foreign Language»

10. Arctic Monkeys – «AM»