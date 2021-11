«Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen ihre Geschäfts-Handys in ihrer Freizeit abstellen», so Michel. «Ist das nicht erlaubt, spricht man von einem Pikettdienst – und den müssen die Unternehmen entschädigen.» Durch die Pandemie und Digitalisierung sei es fast zur Normalität geworden, dass die Arbeitnehmenden immer erreichbar sind. "Die Anforderungen an die Präsenzzeit der Mitarbeitenden sind zum Teil aus dem Ruder gelaufen.»

(red.)