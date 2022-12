Wähle deine Lieblings-Rock-Songs und gewinne Muse-Tickets

10x2 Tickets für Konzert im Juli zu gewinnen

Unter allen Teilnehmenden werden 10x2 Tickets für eines der grossen Rock-Highlights im Sommer 2023 verschenkt: Nämlich für das Konzert von Muse am Mittwoch, 12. Juli, in Bern. Teilnahmeschluss ist am 31. Januar 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.