Die Schauspieler John Cho («Star Trek») und Issa Rae («Insecure») geben heute bekannt, wer in 24 Kategorien für einen Oscar nominiert ist. Spannend wird sein, wer die meisten Nominierungen bekommt, hier gilt «Once Upon a Time ... in Hollywood» als Favorit. Der Film von Quentin Tarantino dürfte in den Kategorien «Bester Film», «Beste Regie», «Bester Hauptdarsteller» (Leonardo DiCaprio), «Bester Nebendarsteller» (Brad Pitt), «Bestes Drehbuch», «Beste Kamera», «Bester Schnitt», «Beste Kostüme», «Bestes Produktions-Design» und den beiden Ton-Kategorien Erwähnung finden. Also mindestens 11 Nominierungen. Möglicherweise kommen noch zwei für «Beste Nebendarstellerin» (Margot Robbie) und «Make-up und Hairstyle» dazu.

Ebenfalls mit mehreren Nominierungen dürfen «The Irishman» und «1917» rechnen.

Hier gibt es ab 14.18 Uhr den Livestream zu den Oscar-Nominierungen: